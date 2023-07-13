初選案｜施德來指「攬炒」非戴耀廷專用且各有定義　稱壓力下簽「墨落」 (15:41)

施德來第四日出庭自辯接受控方盤問。施簽署「墨落無悔」聲明包括會運用否決權，法官李運騰問他是否認同聯署人受聲明約束。施認為，聲明旨在推動參選人表態，特別是認同贏輸機制，逼他們在初選落敗後停止選舉工程，他直言感覺這壓力更加大。施指，聲明用字比協調文件的意思較肯定，他承受壓力下需要簽署，並寧願沒有聲明，以免展示其立場，他又同意聲明發起人想「騎劫」參選人。

被問及如果民協有一名參選人簽聲明，另一參選人不簽，會否損害該黨形象，施承認這會令人困惑，但他和民協的何啟明並無就此討論，最終兩人均有簽署。李官問及，施和何啟明是否冒險行事，施表示當時沒特別考慮。

施德來供稱，在選舉論壇表明會兩次否決財案，只為了顯得進取，實情不會否決。陳官問他是否擔心失去原有選票？施認為這屬選情評估。陳官追問，是估計「賺多過蝕」？施提到視乎民情及對政府不滿，他相信港人理性看待財案投票，因為財案對港人重要。李官聞言稱若港人理性的話，施為何要用政治語言？施回應指，因應當時當刻和選舉需要而表現進取，冀在民主派獲得較大的「餅」，例如民主黨胡志偉的選票。