七一衝擊立會案　《熱血時報》記者稱受黃洋達指示採訪　一直掛記者證 (13:52)

6名受審被告分別為馬啟聰（案發時30歲）、黃家豪（20歲）、何俊諺（21歲）、王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。

現年34歲的馬啟聰供稱，2019年7月1日晚上約6時，他在辦公室獲上司黃洋達派到立法會作採訪。馬與另一同事先在油塘會合，至晚上約8時半一同到達立法會附近一帶觀察，再見到「煲底」有示威者破壞立法會入口玻璃及短閘。馬表示，當時同事負責用公司手機直播，自己則用一部OnePlus手機拍攝，整晚二人一同行事，沒有分開。

馬稱，至約晚上9時有示威者口耳相傳及大喊，表示能進入立法會綜合大樓。他於是按公司要求，聯絡另一上司李偉傑取得進入立法會的許可，再隨示威者從公眾入口進入大樓進行拍攝。到晚上9時20分，他進入議事廳，亦見到其他記者。

馬續指，到晚上約10時半，他從上司李偉傑的訊息得知警方將會清場。馬與在場同事當時認為留在大樓內不能得知警方部署；亦可能會「夾在示威者和警方中間」，難保人身安全，故決定離開，轉到中信天橋和夏𢡱道一帶拍攝警方部署。至約凌晨12時半，馬因龍和道一帶開始放催淚彈及警方呼籲，便離開金鐘。

辯方庭上播放多段影片，顯示事發時立法會內情況。片中，馬啟聰頸上均掛有證件，亦曾舉機拍攝。辯方亦有呈上當晚馬用手機拍攝的70多張照片及2段影片。