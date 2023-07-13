羅健熙撰文批鄧炳強負面標籤精神病患　保安局譴責　羅：感到無奈 (17:10)

羅健熙認為鄧炳強的言論很易加強公眾對精神病的誤解和偏見，「加深對患者的負面標籤、污名化和定型，甚至可能有帶頭歧視的效果，由政府官員說出來實在極為不妥」，亦認為言論與政府在推動社會精神健康上一直所做的工作背道而馳。羅又稱，由於沒有關注團體或業界代表發聲明或提出關注，故撰文提出。

保安局聲明就解釋，鄧炳強當日答覆立法會提問時，「呼籲市民如預視或懷疑罪案發生，應及早通知警方，見疑即報」。局方又指，鄧炳強作為保安局長，有責任提醒市民留意公眾安全，批評羅健熙將言論歪曲成對精神病者存偏見、歧視等，對羅將正面防罪信息扭曲演繹感到「非常吃驚」。

「所謂叫做見疑即報呀，即係你見到有啲唔妥當嘅地方，呢個當然包括係可能有啲會唔會係古靈精怪、恐襲有關呀，又或者會唔會見到一啲人呢，可能個神情會比較奇異嘅，可能係見到佢係口噏噏呀，同埋好似有少少兇暴性呀咁樣，遇到呢啲情况呢，係及早通知我哋警方，令到喺事情發生之前，我哋可以有所反應嘅」

—鄧炳強 2023年7月5日立法會會議

保安局亦譴責羅健熙罔顧公眾安全，將見疑即報的善意提醒污名化，重申保安局呼籲社會重視精神健康，政府亦已提出十項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士。

羅健熙於保安局發聲明後回應指，對於以「真誠、溫婉、平實地」在文章善意提醒，而換來「罔顧公眾安全」和譴責感到十分無奈。羅指，在文中關注官員用語可能引起的負面影響，引述的幾個形容詞正是對負面標籤的憂慮，擔心政府官員對患者作出的刻板形容，會加深市民對精神病患的誤解和標籤效應，應小心留意，希望政府細心聆聽不同意見及廣開言路，若有不同意之處亦可釐清，讓公眾可作多角度分析討論。

羅又表示，政府與關心精神健康的團體人士，一直均極力希望減少社會對精神病患者的負面標籤和刻板印象，以免阻礙患者及早求助，亦影響社會共融的效果。經歷近月的多宗事故，有關努力變得更為艱巨，亦需要更努力才能減少對患者的定形及負面影響。