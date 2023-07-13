羅健熙《明報》撰文批鄧炳強負面標籤精神病患　保安局譴責斷章取義誤導讀者 (13:26)

羅健熙認為鄧炳強的言論很易加強公眾對精神病的誤解和偏見，「加深對患者的負面標籤、污名化和定型，甚至可能有帶頭歧視的效果，由政府官員說出來實在極為不妥」，亦認為言論與政府在推動社會精神健康上一直所做的工作背道而馳。羅又稱，由於沒有關注團體或業界代表發聲明或提出關注，故撰文提出。

保安局聲明就解釋，鄧炳強當日答覆立法會提問時，「呼籲市民如預視或懷疑罪案發生，應及早通知警方，見疑即報」。局方又指，鄧炳強作為保安局長，有責任提醒市民留意公眾安全，批評羅健熙將言論歪曲成對精神病者存偏見、歧視等，對羅將正面防罪信息扭曲演繹感到「非常吃驚」。

「所謂叫做見疑即報呀，即係你見到有啲唔妥當嘅地方，呢個當然包括係可能有啲會唔會係古靈精怪、恐襲有關呀，又或者會唔會見到一啲人呢，可能個神情會比較奇異嘅，可能係見到佢係口噏噏呀，同埋好似有少少兇暴性呀咁樣，遇到呢啲情况呢，係及早通知我地警方，令到喺事情發生之前，我地可以有所反應嘅」

—鄧炳強 2023年7月5日立法會會議

保安局亦譴責羅健熙罔顧公眾安全，將見疑即報的善意提醒污名化，重申保安局呼籲社會重視精神健康，政府亦已提出十項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士。