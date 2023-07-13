扮被偷卡欲「走數」　警拘四人 (13:33)

警方油尖警區在頭半年接獲過百宗與信用卡被盜或不清楚交易情况的報案，其中四宗疑為卡主訛稱有不屬於自己的交易，以逃避還款。警方昨以「以欺騙手段逃避法律責任」拘捕4人，涉及貨品包括安宮牛黃丸、Airpod及約值百多元的玩偶，每名被捕人各自向銀行申請取消1至3筆交易，最大筆交易為約值一萬元的電子產品。
油尖警區刑事調查隊第11隊督察葉恩樺表示，涉案卡主2至5月在區內實體店購買中藥、公仔、眼鏡、飾物及電子器材，在收到月結單後，主動向銀行及信用卡中心要求取消交易，銀行及後要求他們報警。警方追查閉路電視，並向商戶了解，發現單據簽署及會員積分正屬報案人。
警方在7月12日進行「天旋行動」，拘捕3女1男（19至63歲），分別為清潔工、售貨員、侍應等，另檢獲付款時使用的電話、信用卡及單據，相關交易由數百至一萬元不等。葉稱，初步相信非集團式犯案，亦非有計劃犯案，部分閉路電視片段見事主購物時並無故意掩飾裝扮，懷疑市民購物後因一時貪念或後悔而申請註銷交易。被捕人已獲准保釋候查。
據了解，有涉案人在全日多筆交易中，只申請註銷金額最高一筆，事後亦繼續使用該信用卡，有人曾解釋只是「記錯」以為自己沒有購物，惟警方認為涉案人本身已向銀行申請，當向警方落口供後才改口，相信有可疑。
油尖警區總督察（調查）謝子峰稱，警方油尖警區在頭半年接獲過百宗類似報案，絕大部分屬收到釣魚信息後被盜用密碼。他指，市民在透過月結單對帳亦可能有困難，如印在月結單上的商戶名稱與收據上有出入、轉帳日期及滙率有異，但提醒市民有責任謹慎核對帳單及交易，如有需要可向商戶查詢。市民如利用交易爭議的機制欺騙銀行及逃避還款，有機會觸犯「以欺騙手段逃避法律責任」，最高可被判監10年。