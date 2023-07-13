扮被偷卡欲「走數」　警拘四人 (13:33)

油尖警區刑事調查隊第11隊督察葉恩樺表示，涉案卡主2至5月在區內實體店購買中藥、公仔、眼鏡、飾物及電子器材，在收到月結單後，主動向銀行及信用卡中心要求取消交易，銀行及後要求他們報警。警方追查閉路電視，並向商戶了解，發現單據簽署及會員積分正屬報案人。

警方在7月12日進行「天旋行動」，拘捕3女1男（19至63歲），分別為清潔工、售貨員、侍應等，另檢獲付款時使用的電話、信用卡及單據，相關交易由數百至一萬元不等。葉稱，初步相信非集團式犯案，亦非有計劃犯案，部分閉路電視片段見事主購物時並無故意掩飾裝扮，懷疑市民購物後因一時貪念或後悔而申請註銷交易。被捕人已獲准保釋候查。

據了解，有涉案人在全日多筆交易中，只申請註銷金額最高一筆，事後亦繼續使用該信用卡，有人曾解釋只是「記錯」以為自己沒有購物，惟警方認為涉案人本身已向銀行申請，當向警方落口供後才改口，相信有可疑。

油尖警區總督察（調查）謝子峰稱，警方油尖警區在頭半年接獲過百宗類似報案，絕大部分屬收到釣魚信息後被盜用密碼。他指，市民在透過月結單對帳亦可能有困難，如印在月結單上的商戶名稱與收據上有出入、轉帳日期及滙率有異，但提醒市民有責任謹慎核對帳單及交易，如有需要可向商戶查詢。市民如利用交易爭議的機制欺騙銀行及逃避還款，有機會觸犯「以欺騙手段逃避法律責任」，最高可被判監10年。