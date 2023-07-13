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「俏哥」霍啟剛　「高瞻遠矚」李家超　特首議員答問會互笠高帽 (13:01)

立法會舉行暑期休會前最後一場特首互動交流答問會，分別談及文化藝術產業發展、法治人才及應急安全。新一屆立法會行政立法關係持續回暖，會議期間，特首李家超與議員則「互笠高帽」。

答問會討論文藝產業發展期間，議員霍啟剛則關注，政府會否推動建立中華文化數據庫，促使以不同方式傳播中華文化，以及建議由政務司長領導小組，推動金融、物流、傳統科技界貢獻文化交流。李家超回應時先大讚霍啟剛對推動文藝有熱誠，又指由個人推廣文藝都相當重要，稱「啟剛你有俏哥之稱」，相信有助推動文化事業。

李家超亦指，希望應用香港政府的投資基金於策略性行業之中，至於文藝產業，他最有興趣是知識產權保障。對於設立跨部門小組的建議，李家超認為要視乎情况，又指要強化政策局對政策的「擁有權」及「投入度」，故有需要時才會設立由司長副司長協助的小組。他指現有的文化委員會將為文藝發展規劃藍圖，並研究增加投資的可能性。

另一名議員林順潮於討論應急安全議題時，就指本港內地及澳門簽署的「突發公共衛生事件應急機制合作協議」18年未更新，建議「高瞻遠矚同與時並進」的李家超檢視。李家超回應時就指，協議已經於2018年更新，並於處理新冠疫情時應用。

李家超亦於回應其他議員發言盛讚對方，例如讚揚經民聯議員梁美芬從事法律教育工作多年，「好多成功法律執業者都係你學生，桃李滿門」；民建聯議員葛珮帆則獲讚揚對保安事務非常熟悉，形容「保安局應該容易做好多」，因為「有葛議員畀意見」；另一名民建聯議員、立法會保安事務委員會主席陳克勤發言後，亦獲李家超讚其意見「一針見血」。

議員促加強培訓法律人才

答問會上，李家超亦關注本港如何利用優勢，擴大在法律方面的影響力。梁美芬建議本港三間法學院可培養認識一帶一路國家法律的人才；民建聯周浩鼎就建議，讓一帶一路國家的政府或外交人員來港接受國際法培訓。議員李浩然則指，本港法律界對中東等地法律了解貧乏，缺乏熟悉伊斯蘭法的人才，建議擴大法律培訓配套，建立非普通法體系法律研究中心或以成文法為主體的法學院。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 立法會 法律人才 應急安全

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