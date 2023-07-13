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警拘三男涉尖沙嘴表行搶劫案　360萬元失表未尋回 (15:22)

【15:22更新】尖沙嘴一間表行上周四（6日）遇劫，數名蒙面賊持刀及鐵槌闖入店內搶掠手表後登車逃去，據悉被盜手表包括勞力士、百達翡麗及愛彼表。西九龍總區重案組接手調查案件，經深入調查後上周五（7日）及昨日（12日）分別在元朗、葵涌及屯門拘捕三名本地男子，年齡介乎33至41歲，涉嫌搶劫。其中一名被捕男子已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。其餘兩名被捕男子正被扣留調查，將於明日（14日）在九龍城裁判法院提堂。

警方指，涉事表行被劫去10隻手表，總值360萬元，至今仍未尋回，賊人得手後登上接應車輛往紅磡方向逃去，警方隨後發現該車輛被棄置於紅荔道與紅樂道交界，該車輛被套上假車牌，在現場附近的草叢及垃圾桶亦發現鐵鎚、利刀、手套及衣物等賊人棄置的犯案工具。據了解，賊人棄置接應車輛後徒步離開紅磡區，再登上的士逃走。

西九龍總區重案組總督察周家文表示，警方翻查大量閉路電視片段後鎖定疑犯，於上周五（7日）與昨日（12日）採取拘捕行動，相信仍有人在逃。據了解，三名被捕男子報稱無業，在案中的角色分別是提供接應車輛的車主、負車駕車的「車手」及假扮顧客踩線，其中車主已獲准保釋候查。

上周四下午2時許，警方接報尖沙嘴麼地道22號中福商業大廈地下「樺泰錶行」發生劫案。表行閉路電視片段顯示，賊人手持鐵槌打碎櫥櫃玻璃，其後將手表收進一個環保袋，並登車逃去。警方其後於紅磡紅荔道與紅樂道交界尋回懷疑接應車，惟現場無發現疑犯及失物。

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