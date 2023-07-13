湯家驊：上屆政府怯於民粹收回高球場用地　質疑現屆政府是否必須盲從 (11:52)

本身為上屆行會成員的湯家驊指，上屆政府決定收回粉嶺高球場用地時，當時未落實北部都會區及交椅州填海項目，「加上政府害怕得罪所謂民主派推動的民粹思想」，所以拍板收回高球場部分用地。他質疑，「若決定不夠周詳、忽略各種平衡考慮，現屆政府仍必須閉耳盲從嗎？」

湯家驊又指，一國兩制屬一個平衡制度，《基本法》規定本港走資本主義制度，而非福利制度或共產制度，「國家要我們做的，是維持國際金融中心地位，而非建設一個石屎森林。」他認為興建公屋也要有適當平衡，關鍵是特區政府絕不能容許民粹主義、仇富心態不斷蔓延。湯亦以過往在美國的公眾高球場與銀行家和通渠工人組隊為例，指高球非權貴運動，只因土地供應所限而未在本港普及。

湯家驊亦質疑，未見政府回應社會提出的替代方案。新界鄉議局上月曾建議政府於毗連高球場的上水丙崗村興建公屋，發展局長甯漢豪當時則曾回應方案，指相關地段缺乏道路接駁，亦有大量私人土地，談及政府取態言之尚早，亦不會視之為替代計劃。