明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

湯家驊：上屆政府怯於民粹收回高球場用地　質疑現屆政府是否必須盲從 (11:52)

粉嶺高球場收地建屋爭議未止。行政會議成員湯家驊於《明報》撰文指，高球並非權貴運動，又指上屆政府決定收地的其中一個原因，在於「害怕得罪所謂民主派推動的民粹思想」，認為不排除有人以貧富差距為藉口，促使社會分化、階級鬥爭的政治目的，指特區政府不能容許民粹主義、仇富心態不斷蔓延。

本身為上屆行會成員的湯家驊指，上屆政府決定收回粉嶺高球場用地時，當時未落實北部都會區及交椅州填海項目，「加上政府害怕得罪所謂民主派推動的民粹思想」，所以拍板收回高球場部分用地。他質疑，「若決定不夠周詳、忽略各種平衡考慮，現屆政府仍必須閉耳盲從嗎？」

湯家驊又指，一國兩制屬一個平衡制度，《基本法》規定本港走資本主義制度，而非福利制度或共產制度，「國家要我們做的，是維持國際金融中心地位，而非建設一個石屎森林。」他認為興建公屋也要有適當平衡，關鍵是特區政府絕不能容許民粹主義、仇富心態不斷蔓延。湯亦以過往在美國的公眾高球場與銀行家和通渠工人組隊為例，指高球非權貴運動，只因土地供應所限而未在本港普及。

湯家驊亦質疑，未見政府回應社會提出的替代方案。新界鄉議局上月曾建議政府於毗連高球場的上水丙崗村興建公屋，發展局長甯漢豪當時則曾回應方案，指相關地段缺乏道路接駁，亦有大量私人土地，談及政府取態言之尚早，亦不會視之為替代計劃。

相關字詞﹕編輯推介 湯家驊 粉嶺高球場

上 / 下一篇新聞