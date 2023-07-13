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謝展寰：如有需要會考慮擴大進口禁令　本港加強檢測每年成本增千萬 (11:20)

政府昨公布，一旦日本啟動排放核污水，會即時禁止10個都縣的水產品進口。環境及生態局長謝展寰今早表示，相信目前港府的限制措施足以應付，會視乎排放後的數據，再決定會否放鬆或收緊限制措施，稱若情况比想像中惡劣，政府一定會考慮擴大禁止進口的縣份。

謝展寰今早於港台節目《千禧年代》中表示，政府早前已購入所需的監測儀器，之後會加強檢測，包括食安中心會每日發放對日本水產的檢測結果，漁護署亦會由每月監測香港水域的輻射數據，加密至每日取樣，再於網站中公布結果；天文台亦會監測水域輻射情況。他預計加強檢測後每年成本增加約1000萬，強調為保障食物安全，有關開支屬必須。

至於會否擔心有不法商人將被禁的水產「改頭換面」偽裝入境，謝展寰稱，食品供應有來源追溯制度，日本在這方面亦做得很清晰，本港食安中心可以追溯到食品的正式來源，難以簡單假冒來源地。他又說，本港限制進口措施未必需要完全與內地相同，在一國兩制下可以考慮特區實際的風險及操作，決定保障措施。

業界關注是否同禁經東京轉口水產

香港餐飲聯業協會會董，日式餐廳負責人陳強認為政府的公布「比較突然」，關注10個都縣以外，經東京轉口的水產能否進口本港。他期望政府給予更多安全指引，使業界能進口符合「香港標準」的水產品，挽回食客信心。陳強又指，現時本港有八至九成水產品經由東京豐洲出口作轉運，店鋪生意初步已下降兩至三成，相信若措施落實並持續2至3個月以上，市面上有兩至三成日式餐廳會面臨倒閉危機。

相關字詞﹕編輯推介 日本 核污水 環境及生態局 謝展寰

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