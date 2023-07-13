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盧寵茂重申對各項控煙建議持開放態度　認禁「火車頭」有難度但願迎難而上 (10:48)

醫務衛生局昨公布推出控煙策略諮詢，就四大策略諮詢公眾，涉及規管供應、禁止宣傳、擴大禁煙區及宣傳教育。醫衛局長盧寵茂今早於電台節目中表示，今次方案包括由多方面提出的意見，希望非純粹由醫療角度出發，並就政策推行的方案、時間及速度等諮詢市民意見。

政府於諮詢方案中提出禁止向某年份後出生者賣煙，對於有意見認為可以提升合法買煙的年齡，盧寵茂說各個方案都會考慮，又強調現時政府沒有預設立場，在制定禁煙年份方面未有定案，希望先收集社會各界及市民意見，再訂出具體細節。

至於方案中提出考慮擴大禁煙範圍，並禁止街道上邊走邊吸煙，盧寵茂說，當局最關心會影響高危人群的地點，如學校及醫院；對於禁止「火車頭」的行為，盧寵茂承認執法方面有難度，但強調政府會迎難而上，若確定推行有關措施，會詳細討論執法過程及細節，並參考香港吸煙與健康委員會及社會各界的意見，做到合理執法。

批煙草商把基層市民當「擋箭牌」 

政府亦建議提高煙草稅至佔零售價75%，盧寵茂強調，增加煙草稅是有效控煙的方法，但就推行的步伐冀參考市民意見。被問到有意見憂慮，增加煙草稅會鼓勵私煙市場，盧寵茂稱，當局不會因為一些非法的活動，而不去做合法方案，又稱近年海關正不遺餘力地打擊私煙。他又主動提到，有反對聲音認為增加煙草稅會影響基層市民的生活，他批評有關說法是煙草商把基層市民及報販當做「擋箭牌」，稱真正關心基層市民的人，不會想便利他們吸煙。

本港最新2021年吸煙率為9.5%，被問到要在2025年達吸煙率降低至7.8%目標會否很急，盧寵茂說，目前有迫切性，加上控煙工作受新冠疫情影響，但相信仍有機會達到目標，現時亦要推出有力度的措施，並獲市民支持。

相關字詞﹕編輯推介 控煙 醫務衛生局 盧寵茂 煙草稅 禁煙

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