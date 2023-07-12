跨境集團涉釣魚詐騙約490萬元　中港聯手拘14人 (21:05)

網絡安全及科技罪案調査科、科技罪案組警司譚威信指，兩地執法部門自3月起發現一個釣魚詐騙集團，騙取內地事主信用卡、扣賬卡資料及一次性驗證碼，其後挪用相關資料於本港網上商店購物，再安排成員到門市取貨，轉售圖利。警方經深入調查及情報交流，相信集團於本年2月至4月以釣魚詐騙手段盜取至少323張內地事主的信用卡或扣賬卡，並進行至少490個可疑交易，涉款約港幣490萬元。

譚威信形容集團分工微細，他們會先設計假冒內地官方服務平台的網站，其後透過短訊、電子郵件及網上聊天室大量發放假冒網站連結，以釣魚方式誘使事主點擊連結，並要求事主輸入信用卡、扣賬卡資料及驗證碼。網站操作人員取得資料後便會於網上購物平台購買電子產品，並利用本港成員的資料登記取貨，之後將產品轉售圖利，最後將犯罪得益匯入至內地主腦的帳戶。

中港兩地鎖定集團的主腦及骨幹，今展開聯合拘捕行動。香港警方於全港多區拘捕3名6女，年齡介乎19至46歲，各人持香港身分證及雙程證，他們分別負責在港招募成員、處理贓物，以及到本港門市取貨的車手，行動中檢獲10部手機及5部電腦。另外、內地警方亦於同日拘捕5名內地男成員，年齡介乎20歲至26歲，當中包括負責營運釣魚網站的主腦，以及於網上購物的操作員。

警方強調會繼續與內地、澳門及海外的執法機關聯繫及交流，打擊網上騙案，又提醒市民小心不明來歷短訊及電郵。警方強調，任何人被裁定觸犯普通法中的串謀欺詐罪，可被判監14年；另外，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬元及判監14年。