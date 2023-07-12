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小姊妹誤服「大麻糖」案　2男涉網上販賣被捕　 (18:44)

一對2歲及4歲小姊妹上月疑誤服「大麻糖」，25歲父親被控虐兒及藏毒共3罪。警方經深入調查後，鎖定透過社交平台販賣「大麻糖」的團伙，昨（11日）分別在新蒲崗及南丫島拘捕兩名男子，檢獲「大麻糖」、大麻花及大麻煙油等毒品。

昨傍晚6時，警方突擊搜查新蒲崗一座工廠大廈一單位，在該單位內檢獲6包「大麻糖」、100克大麻花及116支大麻煙油，並以販賣危險藥物罪名拘捕單位內一名的27歲陳姓男子。隨後，警方在涉案單位及車輛上再檢獲12包「大麻糖」、206克大麻花及66支大麻煙油。同日，警方在南丫島以涉嫌串謀販賣危險藥物拘捕36歲吳姓主腦。

元朗警區重案組第三隊主管區慧兒督察表示，涉事毒品倉庫已運作一個多月，該團伙透過網上社交平台招攬及銷售大麻類毒品，價格由200至1000元不等。據悉，上月涉案父親亦曾向該團伙購買「大麻糖」。陳男報稱運輸工人，吳男則報稱從事工程，兩人分別負責管理網上平台及派送毒品。

元朗警區總督察（刑事）戴玉麟指，政府化驗檢獲的「大麻糖」後，發現其成分包含受《危險藥物條例》規管的四氫大麻酚（THC）。戴玉麟譴責不法分子將大麻混入糖果，容易令市民尤其是小童，誤以為是普通糖果，令小童誤服後身體出現不良反應甚至死亡，強調將大麻糖帶回家的人是罔顧家人的安全。

相關字詞﹕大麻

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