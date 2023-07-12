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立法會通過修例　高院國安案無罪裁決可上訴 (17:15)

立法會今日三讀通過修訂《刑事訴訟程序條例》，就高等法院原訟庭的無須答辯裁決及國安法指定法官的無罪裁決，增設機制容許控方上訴。立法會議員謝偉俊發言時，不點名指修例正值黎智英案開審在即，認為修例時機「出問題」。他又指出，國安案件上訴機制將較早生效，關注予外界感覺因牽涉國安法便盡快執行。律政司長林定國回應時解釋，由於就國安案件上訴機制毋須另訂附例，因此較早實施。

立法會今日以不記名方式、舉手通過《2023年刑事訴訟程序(修訂)條例草案》。壹傳媒創辦人黎智英與3間《蘋果日報》相關公司被控國安法「串謀勾結外國勢力」等罪，暫訂9月25日開審。謝偉俊發言時表示，今次修例正值一名「傳媒大亨」國安法案件開審在即，認為修例時間上「出問題」。今次修例涉及兩類案件的上訴機制，其中就國安案件的上訴機制會自法例刊憲當日實施，惟就高院原訟庭無罪答辯的上訴機制，會在憲報另行指定日期起實施，謝偉俊關注會予人錯覺涉及國安法的上訴機制，便盡早實施。林定國解釋，國安案件上訴機制現時在下級法院運作成熟，毋須另訂附屬法例，不過高院原訟庭無罪答辯的上訴機制須訂立附屬法例，因此較後實施。

新增上訴機制適用於修例通過後作出的裁決，林定國表示，例次修例屬修訂程序而非刑罰，亦不適用於已作出的裁決，認為不違反刑事法律不具追溯力的原則。林定國重申，今次修例僅賦予控方上訴機會，上訴是否得直仍然要由法庭聽取理據後獨立判決。對於獲判無罪的國安法被告若正被羈押，在控方上訴期間需維持現狀，林定國指若被告期間潛逃，上訴將沒有意義。

工聯會吳秋北發言時指出，社會以往對司法界不信任，法律界部分人士與反對派沆瀣一氣，憂慮「警察拉人，法官放人」，質疑法庭能否中立審理國安案件。他提到，部分法官國安意識薄弱，錯誤理解國安法律，倘控方不能就無罪裁決上訴將造成漏洞，認為需就國安案件增加一層把關，釋除公眾疑慮。

法案委員會主席、新民黨容海恩表示，現時由高院國安法指定法官作出的無罪裁決沒法上訴，有需要盡快堵塞涉及國安案件的漏洞，重申政府有責任持續完善國安法律。對於新設上訴機制有報道限制，容海恩認為能防止陪審團受影響，亦可保障被告不受負面報道影響。

另一名議員廖長江就表示，目前控方可就區域法院及裁判法院的無罪裁決上訴，機制行之有效，認為由高院指定法官審理的國安案件沒理由例外處理。他指出，如果因法庭在法律上犯錯而判處危害國安人士無罪，將帶來嚴重後果，既無助釐清法律原則和案件事實，亦對國家安全造成負面影響。他指出，有意見指增設上訴機制後，所有國安法案件將百分百遭定罪，批評是無稽之談和別有用心的抹黑，強調修例旨在完善機制而非針對特定被告，被告的權利亦獲充分保障，包括可提出上訴。

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