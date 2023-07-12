北角閩僑中學停收中一生　計劃轉辦學模式 (17:02)

閩僑中學創校已46年。校網昨貼出法團校董會主席兼校監曾文仲所撰的最新公告，他指近年學童人口結構性下降，導致教育生態改變，法團校董會經審視學校未來發展，「計劃於稍後轉變辦學營運模式」，今年9月起停收中一生，並不再參加2022至2024年度及之後的中學學位分配辦法。他又稱，校方日後會適時通知各持分者及說明安排。

至於閩僑中學的在校生，校方稱，現時就讀中一生和中二生，在讀完中三後參加中央學位安排，將獲派資助中四學位，轉到其他津校升高中。而現時其他級別，學生仍可在閩僑中學以政府資助模式完成高中課程畢業為止，校方指學校最遲2026年9月1日停止以津貼模式營辦，稱教育局與學校會儘力協助每位同學按意願繼續學業。

閩僑中學校長彭志遠今學年初曾接受本報訪問，透露上年9月學校中一改為按人數資助模式，只收到6名中一生。