據悉警拘七名懲教人員　三人涉輪姦醉娃　四人疑在旁自慰 (17:35)

據了解，女事主去年於蘭桂坊認識一名懲教人員及另一女子。直至上周六（8日），事主與該名懲教人員及女友人一同前往尖沙嘴美麗都大廈一個大約500呎、有兩間睡房的短期出租單位出席派對，涉案7名懲教人員亦在場。眾人其後一同玩卡牌及飲酒。直至周日（9日）凌晨，事主去年認識的女友人及懲教人員離開現場，餘下涉案7名懲教人員在場與女事主繼續飲酒，未幾事主頭暈並失去意識。其中3名分別23歲姓黃、27歲姓鍾及31歲姓麥的二級懲教助理輪姦女事主，另外數名被捕人，包括一名28歲林姓懲教主任、38歲譚姓一級懲教助理、28歲袁姓二級懲教助理、30歲許姓二級懲教助理，則於床邊自慰。

據悉事主逐漸恢復意識時，發現全身赤裸，但涉案7名懲教人員已離開單位，事主早上清醒後離開單位及報案。案件交由油尖警區重案組第二隊負責調查。

懲教署表示，十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求，又指任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。