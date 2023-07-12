3男鴨脷洲快艇走私被捕　海關檢3300活龜及河馬牙 (16:30)

海關指，早前調查顯示南區有不法分子從事快艇走私活動，今日凌晨於鴨脷洲風之塔公園附近埋伏，至凌晨3時左右發現一輛客貨車駛至，同時一艘沒有亮起航行燈的快艇停靠岸邊，車上4人迅即將車上貨物拋向快艇。海關上前拘捕3名男子，快艇上的兩人與一名車上男子則跳上快艇逃去。海關高速截擊艇隨即於香港仔避風塘一帶嘗試截擊，發現快艇高速駛向鹿洲方向後不知所終，相信快艇有機會已越過南邊水界離開香港水域。

海關表示，3名被捕男子年齡介乎33至44歲，分別報稱職業為司機、手機維修員及無業，在案中擔任司機及搬運工人的角色，控罪為涉嫌違反《進出口條例》及《保護瀕危動植物物種》條例。

海關又指，檢獲的活龜當時被存放於活動空間狹小的透明膠盒、網袋及層架中，當中有50x40x10厘米大小的網袋存放多達40隻活龜，在運送途中更曾有活龜被凌空拋到快艇上，會調查案件是否有殘酷對待動物的成分。海關亦發現有活龜受到一定程度傷害，該批活龜稍後會交由漁農自然護理署照顧及處理，待鑑定品種及是否有藥用價值。