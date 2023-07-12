明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

3男鴨脷洲快艇走私被捕　海關檢3300活龜及河馬牙 (16:30)

海關今（12日）凌晨於鴨脷洲搗破一宗海路走私案件，拘捕3人並檢獲3300隻活龜、60支受管制河馬牙、500盒狗隻用藥物等懷疑走私貨物，估計市值約200萬元，另有3人在逃。

海關指，早前調查顯示南區有不法分子從事快艇走私活動，今日凌晨於鴨脷洲風之塔公園附近埋伏，至凌晨3時左右發現一輛客貨車駛至，同時一艘沒有亮起航行燈的快艇停靠岸邊，車上4人迅即將車上貨物拋向快艇。海關上前拘捕3名男子，快艇上的兩人與一名車上男子則跳上快艇逃去。海關高速截擊艇隨即於香港仔避風塘一帶嘗試截擊，發現快艇高速駛向鹿洲方向後不知所終，相信快艇有機會已越過南邊水界離開香港水域。

海關表示，3名被捕男子年齡介乎33至44歲，分別報稱職業為司機、手機維修員及無業，在案中擔任司機及搬運工人的角色，控罪為涉嫌違反《進出口條例》及《保護瀕危動植物物種》條例。

海關又指，檢獲的活龜當時被存放於活動空間狹小的透明膠盒、網袋及層架中，當中有50x40x10厘米大小的網袋存放多達40隻活龜，在運送途中更曾有活龜被凌空拋到快艇上，會調查案件是否有殘酷對待動物的成分。海關亦發現有活龜受到一定程度傷害，該批活龜稍後會交由漁農自然護理署照顧及處理，待鑑定品種及是否有藥用價值。

相關字詞﹕海關 走私 編輯推介

上 / 下一篇新聞