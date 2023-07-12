七一衝擊立會案　學生記者稱到場僅為拍攝　在場遇近百記者 (16:33)

6名受審被告分別為黃家豪（案發時20歲，下同）、何俊諺（21歲）、馬啟聰（30歲）、王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。

現年24歲的黃家豪繼續作供，指2019年7月1日晚上約9時正，示威者從立法會議員入口（二）闖進立法會大樓，黃隨行進內拍攝。辯方庭上播放多段閉路電視片段，佐證黃的行蹤。黃表示，他於1樓拍攝期間，聽到有人連續喊「去會議廳」，他趕到會議廳門前見近百名示威者聚集，及前方傳來「撞木」聲。

其後示威者闖進會議廳，輪到黃進入會議廳時，他見場內已有30至40名記者。9時半許，他目測會議廳內有100至120名記者，並拍攝示威者塗鴉區徽、撕毀基本法小冊子等情况。示威者午夜時撤離會議廳，黃隨行離開。

黃續指，翌日凌晨警方清場後，他受城大編委指示，重返會議廳內拍攝損壞情況。他與其他記者在進入立法會、會議廳內拍攝期間，均沒有受到駐防警員截查或禁止進入。事後警方以串謀刑毁罪拘捕他，黃於警誡之下解釋當日在會議廳內僅拍攝。