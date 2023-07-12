組合式機械人手術系統助切前列腺表現理想　中大研擴展至其他手術 (15:34)

中大團隊早於2005年在威院引入機械人手術系統，中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝指出，現有的一體式機械人系統在靈活性方面存在局限，系統無法輕易在手術室之間轉移，新的組合式機械人系統將以往設置在同一組機件的4個機械臂，分拆成為獨立及可移動的裝置，方便運輸，亦加設一個具三維手術視野的開放式控制台系統，同步分享影像給手術室的其他人員觀看，主刀醫生可更清楚了解手術室情况。

被問及新系統能否縮短手術輪候時間，中大醫學院內科系泌尿外科組名譽臨床副教授余知行表示，多一部機械人手術系統，並不等於能夠將手術輪候時間減半，因為可能有病人的癌症情况較緊急、或當時的輪候病人多。他指，以往機械人手術系統只會應用於同一個病人身上，但新系統的靈活性容許在同一時段正進行手術的手術室運用。

接受新組合式機械人系統，完成根治性前列腺切除手術的71歲林先生坦言，接受手術前曾擔心術後需長期使用尿片。不過，他於手術後約一周便拆除尿喉，雖然及後一至兩天仍有滲尿，但情況隨時間逐漸好轉，目前滲尿只有一至兩滴，他認為對日常生活不大影響，亦減輕心理壓力。