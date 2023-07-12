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政府諮詢加強控煙措施　稱增煙稅有效壓吸煙率　另提禁向未合法吸煙者提供煙草、規管「火車頭」等 (15:20)

政府推出公眾諮詢，了解市民對加強控煙的意見，諮詢方向包括多個控煙選項，包括增加煙草稅、限制煙草宣傳及規管煙草味道、限制向某年份出生後人士賣煙、禁向合法年齡以下人士提供煙草、規管「火車頭」，即邊走邊吸煙行為，並加強定額罰款等。對於相關措施如何具體執行，當局就指要視乎諮詢結果再研究下一步計劃及操作。

諮詢文件列出多個控煙政策選項，包括加煙稅、禁止管有另類吸煙產品、規管煙草味道或尼古丁含量、擴大煙草包裝健康忠告面積、擴大禁煙區範圍等。其中就規管邊走邊吸煙的俗稱「火車頭」，諮詢文件則提及即使只禁止「火車頭」，但同時容許公眾街道吸煙，對市民減少接觸二手煙的效用「相對有限」。至於提高違例吸煙罰款，政府諮詢方向分別提出增加罰款至3000或5000元，亦歡迎市民填上其他罰款金額建議。

有關加煙稅的提問中，政府問及市民支持一次過大幅增加煙稅，或者每年逐少增加，但並無「反對」加煙稅的選項。醫務及衛生局長盧寵茂認為，若市民反對加煙稅，可於諮詢文件有關是否支持本港進一步降低吸煙率的問題中，剔選「不支持」。

盧寵茂又引述世衛指，煙草稅屬降低吸煙率的重要方法，效果非常明顯，重申目前本港煙草稅率佔煙草產品64%，比例仍較歐美國家低。對於報販或賣煙相關行業反對加煙稅，盧寵茂稱會會充分考慮他們意見。至於有指加煙稅會令基層煙民負擔加重，盧寵茂指，考慮到基層的居住環境及經濟能力，認為吸煙對基層禍害尤深，認為基層最有效應對加煙稅的方法正是戒煙。

衛生署長林文健就引述世衛及世界銀行指，沒有證據顯示加煙稅會刺激私煙活動，質疑相關說法出現只為了令政府緩和煙稅加幅。林文健又指，今年二月政府於財政預算案宣布即時加煙稅後的一星期，戒煙熱線已接獲498個來電，相比加煙稅前三個月的平均約100個來電查詢大增，整個二月則接獲971宗電話查詢，上月就有1201宗戒煙熱線查詢，認為加煙稅配合多管齊下措施確有效推動戒煙。

相關字詞﹕編輯推介 控煙 盧寵茂

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