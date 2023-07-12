遭上司斥無戴口罩後反駁「一拳打死你都無罪」　消防員否認恐嚇 (14:00)

控方傳召被告上司，時任機場消防區長王銘恒作供。王供稱，2022年8月23日早上，王在機場南消防局外看到被告無戴口罩，於是在當值室叫被告戴回口罩。王指，被告之後情緒激動，「講好多粗口」，表示自己「有情緒病，唔需要戴口罩」及「唔舒服要睇醫生」。

同事隔開二人後，王就到了當值室外的洗手間。王供稱，他走出洗手間後，被告便「由當值室衝咗出嚟」，在爭吵中說出「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。王指，被告當時「個樣好惡死，想揮拳攻擊我」，令他「好驚荒」。

被告陳定邦自辯時稱，事發當日早上血氧含量低，只有95、96，故在當值室除下口罩休息。上司王銘恒問他「做乜唔戴口罩後」，他有解釋並出示血氧儀照片，惟王「好似聽唔到咁」，於是與上司不斷爭論。

陳續指，在王離開當值室後，陳聽到有一把疑似王的聲音說「成日詐病」，故「火都嚟埋，即刻出去鬧佢」。針對「我有情緒病，一拳打死你都無罪」一句，陳在盤問下指當下無意識，「個腦彈咗啲咩出嚟就鬧，祖宗十八代都鬧」，強調那句沒有意圖威嚇王。