初選案｜曾提加泰獨立　施德來：反映民主自由收窄憂慮　非撐港獨 (13:32)

關於2020年6月的初選論壇，施德來表示他事前預備一些熱門政治詞語，例如否決預算案和「攬炒」，因為民協給予人感覺保守，論壇主持甚至以「怯懦」的「怯」字形容民協，他希望展示民協較進取的形象。法官李運騰問到，除了改善形象，施有否調整民協的政治立場？施表示民協立場不變，因民協在2019年社運以合法和平原則行事，沒有成員被拘控，有別於其他民主派政黨。

根據論壇謄本，施德來曾稱「入到議會裡面，我哋大家都要否決財政預算案，大家都要否決政府所有議案」。施在庭上解釋，他無意否決所有議案，只是源自臨場壓力，在胡志偉和譚得志發言後，「我即場要諗得如何再進取一啲，而『爆肚』諗出嚟」。李官稱，施供稱民協主張談判，卻在論壇表明和中共沒有談判餘地，「你背叛了過去10年的堅定信念」。施解釋，如果他在論壇主張談判，「咁講唔單只係我自己『政治自殺』，亦都難以令到民協繼續維持落去」。

庭上另播放施德來手機搜出的facebook節目「區政好書」片段，施介紹書籍《香港革新論II》，提及加泰隆尼亞在西班牙政府打壓下爭取獨立，「但係香港人……點解我哋會慢慢趨向爭取獨立呢？好明顯我哋唔想北京管治」。法官陳仲衡形容，言論旨在挑起對中共管治的負面感覺。施表示，片段攝於《港區國安法》生效之前，「香港人擔憂我地民主自由嘅空間收窄，我將個種憂慮，用咗一個誇張嘅形容方法」。