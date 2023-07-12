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高才通推出至今共47宗申請被拒 (13:01)

政府去年底推出「高端人才通行證計劃」（高才通），今年首5個月批出4.9萬份申請。勞工及福利局指，高才通推出後共有47宗被拒個案。

工聯會立法會議員郭偉強的書面質詢關注各項政府輸入人才計劃數據，包括拒絕宗數，申請人濫用計劃被懲處的個案，及最終獲得居留權的人數、逗留時間、行業等。

勞工及福利局長孫玉菡書面回應指，各類人才入境計劃申請被拒絕的原因主要包括申請人未能符合相關入境計劃的資格準則，如學歷或經驗不足，其申請來港受僱職位薪酬福利未達市場水平或申請目的存疑。當局指，若證實有人以非法手段取得來港簽證或進入許可，入境處會依法宣布其簽證或進入許可無效，並將有關人士遣返原居地。不過，當局指入境處並無備存申請人濫用各項人才入境計劃而被懲處的個案統計數字。

早前曾因「基因編輯嬰兒」在內地非法行醫判囚3年的內地科學家賀建奎獲批高才通，引發社會質疑審批欠嚴謹。入境處後要求申請人在電子申請表申報有否刑事定罪記錄。

另外，去年「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」、「優秀人才入境計劃」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」被拒申請宗數分別為362、144、21、3117、4，而「科技人才入境計劃」未有被拒申請。去年各項人才計劃中，「一般就業政策」下最多人取得居留權，為4125人，其次是「非本地畢業生留港／回港就業安排」，有3495人成為永久性居民。

相關字詞﹕編輯推介 高才通 輸入人才計劃 孫玉菡

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