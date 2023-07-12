立法會帳委會促定期檢視學校工程費用津貼門檻　教育局料明年中完成檢討 (11:36)

根據現時機制，資助小學及中學修葺工程的費用分別達3000元及8000元或以上，可向教育局就大規模修葺工程和緊急修葺工程申請津貼。帳委會關注有關門檻13年來未作檢視，促請政府制訂機制定期檢視工程費用門檻，並建議研究根據工程性質而非學校類別訂立申請津貼門檻，指出中學的修葺的規模和複雜程度不一定大於小學和特殊學校。帳委會亦提出，就規模相對較小或較緊急但已超出門檻的修葺工程，作出校本決定，提升效率並減少教育局行政工作。教育局預計於2024年中完成檢討現行工程費用津貼申請門檻，帳委會冀當局廣泛諮詢資助學校界別方作修訂。

另外，審計報告指出在2022/23年度有41項在學校安裝旗桿的申請被學校自行撤銷，帳委會報告引述教育局指涉及不同原因，包括安裝旗桿空間不足、工程影響學校運作等，帳委會促請政府確保學校及時進行旗桿修葺工程，並支援只有一支固定旗桿的學校安裝額外旗桿。