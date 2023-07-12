明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

立法會帳委會促定期檢視學校工程費用津貼門檻　教育局料明年中完成檢討 (11:36)

審計署早前發表審計報告，關注資助學校的工程項目，建議當局考慮修訂學校大規模及緊急修葺工程的津貼申請門檻。立法會帳委會今日就審計報告發表報告書，促請政府制訂機制，定期檢視有關工程費用津貼門檻，反映價格水平變化。報告引述教育局已同意檢討現行門檻，預計於2024年中完成。

根據現時機制，資助小學及中學修葺工程的費用分別達3000元及8000元或以上，可向教育局就大規模修葺工程和緊急修葺工程申請津貼。帳委會關注有關門檻13年來未作檢視，促請政府制訂機制定期檢視工程費用門檻，並建議研究根據工程性質而非學校類別訂立申請津貼門檻，指出中學的修葺的規模和複雜程度不一定大於小學和特殊學校。帳委會亦提出，就規模相對較小或較緊急但已超出門檻的修葺工程，作出校本決定，提升效率並減少教育局行政工作。教育局預計於2024年中完成檢討現行工程費用津貼申請門檻，帳委會冀當局廣泛諮詢資助學校界別方作修訂。

另外，審計報告指出在2022/23年度有41項在學校安裝旗桿的申請被學校自行撤銷，帳委會報告引述教育局指涉及不同原因，包括安裝旗桿空間不足、工程影響學校運作等，帳委會促請政府確保學校及時進行旗桿修葺工程，並支援只有一支固定旗桿的學校安裝額外旗桿。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 教育局

上 / 下一篇新聞