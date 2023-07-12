拜登下令續撤對港特殊待遇　外交部駐港公署：制裁再多也是廢紙一張 (14:09)

公署批評美方「故技重演、老調重彈」，又指美國泛化國家安全概念，將香港與「國家緊急狀態」掛鈎，「妄稱香港局勢對美國家安全構成威脅」，並以國內法律為依據繼續對港無理單邊制裁。公署質疑，美方「亂港大計」泡湯之後氣急敗壞，「以港遏華」圖謀挫敗後黔驢技窮，敦促美方立即停止自取其辱的政治鬧劇，放棄「以港遏華」。

國安警帶走羅冠聰家人 英國批「不可接受」 中國駐英使館譴責干涉內政

另外，警方國安處昨早帶走前香港眾志創黨主席兼立法會前議員羅冠聰的父母及兄長到警署錄取口供，調查他們是否向羅提供經濟援助等。英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）在社交平台表示，香港警方試圖通過以家人為目標散播恐懼、逼人噤聲的行為不可接受，指英國不會容忍中國嘗試恐嚇在英人士的行為。

中國駐英使館發言人則指相關言論「顛倒黑白、倒打一耙」，重申中方堅決反對粗暴干涉中國內政和香港法治，又說香港是法治社會，警方依法辦案，無可指摘，亦不容英方干涉，強調香港事務純屬中國內政，敦促英方停止干預香港法治、中國內政的惡劣行徑。