加拿大放寬港人移民政策　撤「Stream B」學歷要求　在加工作一年可申永居 (09:59)

「Stream B」移民途徑原訂要求申請者須於5年內於認可專上院校畢業，加拿大移民部決定取消有關要求，並於下月15日起生效，新政策亦不再要求申請者提交學歷證明。加方相信，新措施便利在加港人申請成永久居民，亦有助加拿大吸引已在當地具工作經驗者居留，並讓香港人為加拿大勞動市場貢獻技能及經驗。

加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）表示，撤銷學歷要求屬雙贏，既讓加拿大歡迎更多香港人，亦有助讓具工作經驗的港人填補加拿大的人力空缺，強調加拿大會持續支持香港人，並持續加拿大與香港兩地有意義地交流。代表弗雷澤宣布決定的聯邦國會議員蔣振宇（Paul Chiang）就指，新方案代表加拿大不只按學歷認證人才，同時令具技能和經驗的香港人移民時的，不再受學歷阻礙。加拿大移民部重申，會繼續支持香港居民及港人所擁有的民主自由。

加拿大前年推出的港人「救生艇」移民計劃，生效日期暫定至2026年8月31日。截至今年4月30日，有3122名香港人經「救生艇」計劃，成功申請為加拿大永久居民，當日2358人經「Stream A」申請，即一直身在當地的畢業生；764人經「Stream B」申請永久居留。