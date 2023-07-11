全港公立醫院將可轉介病人到河套醫院接受日間放射診斷　院方將增專車接送 (18:29)

為改善公立醫院非緊急放射診斷的輪候時間，位於落馬洲河套區的「中央援港應急醫院」自4月起推行「日間放射診斷服務先導計劃」，醫管局宣布本月起擴展至服務全港公立醫院病人，為正輪候的非緊急病人提供放射診斷，需要提早接受放射科檢查的專科門診病人亦可由醫生轉介到應急醫院檢查。院方由本月28日起加強專車班次，接載病人往返上水、屯門或元朗至應急醫院。
當局表示，應急醫院將會逐步增加每日服務量，電腦掃描和磁力共振掃描將分別由4月最初每日處理19和9名病人，下月增至每日42和15名病人，預計今年底能完成共4500宗電腦掃描和2000宗磁力共振掃描。截止6月30日，參與先導計劃的病人的輪候時間中位數有顯著改善。輪候電腦掃描由106星期縮減至32星期，輪候磁力共振掃描則由104星期縮減至36星期。
現時院內設3部電腦掃描造影機，當中一部最高級別的可提供320排電腦掃描，只需數秒就能為病人提供腦部、鼻竇、眼眶、腹部和盆腔、胸腔的造影檢查；另設有一部1.5T磁力共振掃描造影機，提供脊柱、肩部、膝部及足踝的造影檢查；並將為甲狀腺眼疾患者提供磁力共振掃描服務。
為應對服務量增加，醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬指，目前有4名放射技師在院內工作，日後將透過特別酬金計劃增加放射技師，及通過聯網系統調派護士及其他支援人員參與院內工作。