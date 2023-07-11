全港公立醫院將可轉介病人到河套醫院接受日間放射診斷　院方將增專車接送 (18:29)

當局表示，應急醫院將會逐步增加每日服務量，電腦掃描和磁力共振掃描將分別由4月最初每日處理19和9名病人，下月增至每日42和15名病人，預計今年底能完成共4500宗電腦掃描和2000宗磁力共振掃描。截止6月30日，參與先導計劃的病人的輪候時間中位數有顯著改善。輪候電腦掃描由106星期縮減至32星期，輪候磁力共振掃描則由104星期縮減至36星期。

現時院內設3部電腦掃描造影機，當中一部最高級別的可提供320排電腦掃描，只需數秒就能為病人提供腦部、鼻竇、眼眶、腹部和盆腔、胸腔的造影檢查；另設有一部1.5T磁力共振掃描造影機，提供脊柱、肩部、膝部及足踝的造影檢查；並將為甲狀腺眼疾患者提供磁力共振掃描服務。

為應對服務量增加，醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬指，目前有4名放射技師在院內工作，日後將透過特別酬金計劃增加放射技師，及通過聯網系統調派護士及其他支援人員參與院內工作。