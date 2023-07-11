初選案｜施德來指簽「墨落」為顯進取形象吸引關注 (17:31)

「墨落無悔」聲明表示各人會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決預算案，以及遵從初選機制。施德來今午供稱，當時獲民協同事告知「墨落」聲明，他留意到社交媒體反應較大，所以發帖稱自己已經簽聲明，透過政治議題引起關注。施提到，坊間有人批評傳統民主派「輸打贏要」，即使初選落敗都會出選，是他簽聲明的其中一個「推力」。

庭上展示施德來交予民主動力的初選提名表，附上「墨落」聲明字眼，以及施和何啟明名字的圖片為政綱。施承認借用何啟明在網上發帖的圖片，「我直接喺佢Facebook download落嚟用」，事前未有徵詢對方。施續稱，當時聲明引起關注，所以將它放入政綱，以示他爭取五大訴求「進取一啲」。

另一焦點為九龍東初選參加者簽署「共同綱領」，控方證人區諾軒曾在WhatsApp群組形容，各人主張發布由大會認可的公開協議，否則「怕兵變」。施德來透露，他於2020年6月收到黃大仙前區議員尤漢邦來電，對方希望參選人簽署公開聲明，他見到內容和戴耀廷草擬的協議文件相似，所以答允簽署。審訊明（12日）續。