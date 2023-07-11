抑鬱聾啞漢出院一日後墮樓案　專家稱難斷定醫院做法令事主病情惡化 (17:27)

事主鍾志強於2020年4月21日入住葵涌醫院，5月6日出院，翌日在葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。

專家證人、精神科醫生曾淑鈞昨指，若護士評估事主自殺風險時考慮其喪妻和經濟困難，其自殺風險為高度。曾今補充，分數偏差會影響治療，並指評估表有「前後不通」的情况，即事主入院前後相隔約3小時所作的2次評估，對其自殺傾向的描述不一，形容「有少少難以置信」。

根據早前證供，主診醫生鄭美琪處方抗抑鬱藥、安眠藥及抗組織胺藥予事主，有向他解釋當中的副作用。曾認同醫生的處方和治療方式，亦同意讓事主出院的決定，因根據事主的病徵，他其中一個壓力來源為工作，曾表達對長期住院的憂慮，讓他「早啲出去保住份工係重要嘅。」曾並建議院方通融病人早點取回手提電話，以便他們聯絡僱主。

就院方無4月27日至5月6日期間護士觀察事主所作的牌板，曾解釋護士一般會於醫生巡房前一日填寫，但由於當時橫跨數天假期，因此無相關紀錄，「制度係咁做，制度足唔足夠，當然多啲會好啲啦。」醫管局一方則問，院方於事件的處理方式是否有遺漏，曾指難斷定會否直接導致事主病情惡化，是受有很多因素影響，未必是他的簡單決定。