社區主任涉開「分身」扮被逼與女網友性交　事主指對方「口裏說不」但表現享受 (16:54)

報稱社區主任的被告黃煒龍（案發時19歲），否認一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項以威脅手段促致他人作非法的性行為及一項猥褻侵犯罪。控罪日期分別為2021年9月22日及11月7日，涉及女子X和Y兩名事主。

26歲事主Y供稱，透過交友程式Heymandi認識「William Wong」，當時認為對方傳來的照片「幾靚仔」。11月6日Y應約到尖沙咀一間酒店陪對方慶祝生日，當時預計會與對方性交。當日到達被告房間的是自稱「William」的朋友。至11月7日凌晨，Y收到「William」發出她的自拍照、被告與前女友的性愛片段，要求Y與被告性交，否則會公開她的個人資料和被告的性愛片段。Y感到害怕，建議被告報警，但被告稱「William」認識警隊高層，「報警都無用」，Y終配合與被告性交。

「William」在早上再以相同手法要求兩人性交，Y「覺得無辦法」並再次就範，其間被告表現得「想與唔想之間」，曾捏其胸部及稱讚她的身材好。事後「William」再次要求兩人性交，Y沒有理會並離開。

控方開案陳辭指，被告以相同手法在前年9月22日，於旺角一間酒店要求與26歲事主X性交，X則拒絕並離開，其間繼續收到「我搵人喺大埔等你啦」、「保護你返屋企」等恐嚇信息。