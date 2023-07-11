初選案︳施德來視預算案否決權為談判籌碼　不信戴耀廷「攬炒」推論 (15:50)

辯方大律師甫開庭時就五大訴求向施德來發問，法官陳仲衡指出，本案不是討論五大訴求是否合法，而是爭取五大訴求的方法是否合法，法官李運騰續稱，五大訴求是否合乎正當性，是可以開放辯論。

談及否決財政預算案，施德來引述曾是起草基本法的委員、時任全國人大常委譚耀宗接受訪問提到起草原意，「我們當年考慮到，會否是特首做得不好呢？……想取一個平衡，讓選民（透過重選）決定哪方合理」。施認為，當立法會和特首出現嚴重分歧，基本法條文列出了「解決機制」，即如果立法會否決財政預算案，特首可解散立法會，並啟動重選，他稱「香港人選擇邊一邊合理，從而解決憲制危機」。

施表示，沒印象協調會議討論過否決權，但坊間引伸議會過半後否決議案的想法。李官遂問，戴耀廷卻在協調文件加入積極運用否決權條款，是否猶如僭建協議，或遭人非議？施德來表示有這種感覺，不過他當時認為沒有綑綁運用否決權。

之後施聯署「墨落無悔」聲明列有「會運用」否決權，施指出字眼比「積極運用」更進取，但沒有必定否決的意思。李官關注，如果否決預算案旨在迫政府回應五大訴求，那無論預算案的內容如何，施不必等待政府發表預算案，亦會威脅使用否決權？施強調視否決權為談判策略，假設2020年10月選出新一屆立會，距離2021年2月公布預算案有半年時間，他會和政府商討五大訴求和民生議題。聆訊午續。