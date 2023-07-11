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「慢病共治」設達標獎勵　符條件者可扣共付額 (15:09)

立法會衛生事務委員會本周五（14日）將討論「慢性疾病共同治理計劃」。本報早前引述消息報道，政府擬資助經計劃確診糖尿病及高血壓的病人，每年6次到私家醫生診症，首次診症收費120元，其後每次建議價為150元。醫務衛生局今日（11日）向立法會提交文件顯示，計劃將設「目標項目」及達標準則，所有達標病人可於下一個個人計劃年度第一次診症中，扣減150元共付額，醫生在符合先決條件包括病人血糖及血壓控制方面達到既定百分比，亦可獲相應獎勵金額，有關金額將按病人實際出席診症、醫生從病人及政府所得收費的五成計算。

立法會文件顯示，政府將資助確診者每年度最多6次診症，首次診症屬於「篩查階段」，政府資助192元，病人另支付120元，費用包含診症、化驗及檢測；其後每次診症屬於「治療階段」，政府資助162元，政府另建議病人共付額為150元，醫生須確保收費透明，費用包括基本藥物如糖尿、血壓及常用偶發疾病藥物，病人毋須額外付費。

藥物方面，政府會為醫生安排以優惠價格向藥廠購買上述指定藥物，並會每季向醫生提供103.5元藥物資助。至於其餘化驗、護士診所及專職醫療，文件僅交代政府將提供部分資助，病人須繳付餘下費用，未有列明確實金額。

文件顯示，參加者須成為地區康健中心會員及同意醫健通共享資料，並會先接受血壓測量、空腹血糖或糖化血紅素（HbA1c）血液測試，若屬確診者將循上述每年6次診症模式處理。若被診斷為血糖偏高者，將透過康健中心提供健康建議，並獲安排接受由家庭醫生等監察、評估及治療，每年可獲最多4次資助診症。

至於轉介醫管局，文件顯示醫管局7個聯網將設指定診症，按訂明的轉介標準和指引提供一次診症，並制訂護理計劃，讓家庭醫生作跟進。另外，基於參加者臨牀需要，家庭醫生可根據現有慣常機制，轉介參加者到醫管局專科門診接受第二層醫療服務。

相關字詞﹕編輯推介 慢性疾病共同治理計劃 醫管局

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