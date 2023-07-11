中大醫學院研究證「血漿DNA」篩查助及早發現鼻咽癌 (15:01)

研究團隊於2013年至2016年招募20174名沒有鼻咽癌症狀的40至62歲男子，接受「血漿DNA」篩查，其中1112名於初步檢測呈陽性，並獲安排4星期後覆檢，其中309名確認呈陽性，最終34人確診鼻咽癌，當中七成屬於第一或第二期，其餘屬第三或第四期。

團隊於2017年至2021年替同一批參加者安排第二次篩查，最終多24人確診鼻咽癌，其中4人於第一次篩查的兩次檢測均呈陽性，即當年被判定為「假陽性」的個案，他們患癌風險為第一次篩查呈陰性者16.8倍。另外，66.6%確診者屬於第一或第二期，其餘33.4%屬於第三期，沒有病人屬於第四期。

本港癌症資料統計中心2013年數據顯示，本港鼻咽癌患者中，僅兩成屬於第一或第二期。陳君賜稱，研究反映若及早接受血漿篩查，能發現早期鼻咽癌個案，病人只需接受針對鼻咽的放射治療，免除接受廣泛放射治療及化療的痛苦。他建議若篩查呈「假陽性」者，可相隔一至兩年再篩查，有助及早發現患癌。

至於為何部分癌症患者當年會出現「假陽性」，盧煜明說，或因病人當時仍屬非常早期癌症，經內窺鏡及磁力共振照不到腫瘤，又或因血漿EB病毒較活躍才引致多年後患癌，若屬後者則可研發藥物抑制病毒，減低患癌風險。

陳君賜補充，血漿篩查目前用於私營市場，每次收費約2000元，另正與醫管局磋商，於公立醫院引入初代「即時聚合酶連鎖反應（Real-time PCR）」血漿檢測。

研究上月底於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》旗下的《NEJM Evidence》發表。