中大醫學院研究證「血漿DNA」篩查助及早發現鼻咽癌 (15:01)

中大醫學院研究證實，利用「血漿EB病毒（Epstein-Barr virus）DNA」篩查有助及早檢測鼻咽癌。研究團隊由中大李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明及中大醫學院化學病理學系教授陳君賜帶領，前後相隔3至5年篩查兩次「血漿DNA」，發現第一次篩查呈「假陽性」的參加者，於第二次篩查時確診鼻咽癌的風險，較首次篩查呈陰性者的16.8倍。
研究團隊於2013年至2016年招募20174名沒有鼻咽癌症狀的40至62歲男子，接受「血漿DNA」篩查，其中1112名於初步檢測呈陽性，並獲安排4星期後覆檢，其中309名確認呈陽性，最終34人確診鼻咽癌，當中七成屬於第一或第二期，其餘屬第三或第四期。
團隊於2017年至2021年替同一批參加者安排第二次篩查，最終多24人確診鼻咽癌，其中4人於第一次篩查的兩次檢測均呈陽性，即當年被判定為「假陽性」的個案，他們患癌風險為第一次篩查呈陰性者16.8倍。另外，66.6%確診者屬於第一或第二期，其餘33.4%屬於第三期，沒有病人屬於第四期。
本港癌症資料統計中心2013年數據顯示，本港鼻咽癌患者中，僅兩成屬於第一或第二期。陳君賜稱，研究反映若及早接受血漿篩查，能發現早期鼻咽癌個案，病人只需接受針對鼻咽的放射治療，免除接受廣泛放射治療及化療的痛苦。他建議若篩查呈「假陽性」者，可相隔一至兩年再篩查，有助及早發現患癌。
至於為何部分癌症患者當年會出現「假陽性」，盧煜明說，或因病人當時仍屬非常早期癌症，經內窺鏡及磁力共振照不到腫瘤，又或因血漿EB病毒較活躍才引致多年後患癌，若屬後者則可研發藥物抑制病毒，減低患癌風險。
陳君賜補充，血漿篩查目前用於私營市場，每次收費約2000元，另正與醫管局磋商，於公立醫院引入初代「即時聚合酶連鎖反應（Real-time PCR）」血漿檢測。
研究上月底於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》旗下的《NEJM Evidence》發表。