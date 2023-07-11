律政司投訴郭榮鏗任建峰　林定國：絕不低估國安威脅 (13:41)

律師會會長陳澤銘表示，相關投訴的處理程序已開始，又說今次投訴涉國安法，以往從未處理過，難以確定處理程序需時多久。他亦指，若涉「嚴重紀律處理」，則要交由獨立的律師審裁庭處理。

前律師會會長、法律界議員林新強則於商台節目《在晴朗的一天出發》上稱，處理投訴的程序包括內部調查及經委員會討論，再由理事會同意及由獨立紀律審查委員會調查，一般需時1至2年。他指未聞律政司向律師會投訴律師，但他指由於律師會未設遙距聆訊，故被投訴人要回港才能答辯。

林新強又提到，若投訴成立，相關律師需支付程序費用，但他估計難以追討。若無法追討，程序費用一般會先由律師會支付，再向律政司報銷，但他指律政司經常「拖數」，有時會拖好幾年，而且金額「冇幾百萬，都上千萬」。

林定國今日出席律師會舉辦的論壇時則重申，香港絕不可低估或忽略任何國安威脅。不過，他亦指截至今年7月7日，只有30人涉及國安相關罪行被判刑或候判，認為相對於香港700萬人口而言，屬非常少數，重申本港有非常透明及獨立的司法體系，以及友善的國際營商環境，國安法的公開案例已交代案件事實和原因，證明參與一般生意業務者毋須擔心，批評外國媒體對香港的描述往往屬負面、不真實和不公。