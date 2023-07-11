李家超質疑日本排核污水難保安全　日本駐港副總領事：港府強硬態度為贏北京「印象分」 (17:57)

中原直人亦於《日經亞洲》的訪問中表明，日方會加強反駁特區政府的論述，並保障在港銷售日本食物的業界利益。《日經亞洲》報道指，香港政府在日本排放核污水的事件中，態度比以往面對中日關係磨擦時有明顯轉變。報道以內地以往爆發反日浪潮為例，指香港未有牽涉其中，並保持中立及繼續與日本的經貿關係。報道又引述日本學者質疑，由於本港一國兩制正削弱，令香港政府緊跟中央政府的立場，並列舉部分官員及立法會議員近日猛烈抨擊日本傾倒核污水的例子，稱香港在事件中展示「戰狼」一面。

葉劉淑儀與日本駐港總領事總岡田健一會面後發聲明，敦促日本認真對待各方關切，立即停止強推核污水排海計劃。她強調，立法會議員及香港居民有權事件表達嚴重關切，特區政府的立場理應獲得尊重，批評日本不僅不履行國際義務，還試圖將這問題與「一國兩制」 掛鉤，「妄議特區政府追隨中央政府做法，完全是強詞奪理，不可接受」。她敦促日本認真對待各方關切，立即停止強推核污水排海排劃。

李家超今早出席行政會議前再被問及如何應對日本排放核污水。他重申現時未有專家可保證排放核污水不會影響食物安全及健康，認為一旦進食受輻射污染的食物，對身體的危害可能要數年後才會知道，甚至影響下一代。他說，明白實施進口限制會影響餐飲業，但相信業界明白政府被迫作出決定，亦會明白保障市民對食物安全的信心非常重要，否則更會影響整個餐飲業。