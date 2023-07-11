日本駐港副總領事：港府強硬態度為贏北京「印象分」　葉劉淑儀斥日方「妄議」 (17:57)

日本福島第一核電站最快下月透過海底管道排放核污水。特首李家超指，環境及生態局已成立跨部門小組商討對策及限制日本食品入口的措施，當局會盡快公布，預料相關入口限制一定會比現時更多。《日經亞洲》則引述日本駐香港總領事館副總領事中原直人指，特區政府於事件中連番強硬表態，只為贏得北京方面的印象分。行政會議召集人葉劉淑儀今日則與日本駐港總領事總岡田健一會面。葉劉淑儀批評日本試圖將排放核污水問題與「一國兩制」掛鈎，「妄議特區政府追隨中央政府做法，完全是強詞奪理，不可接受」。
中原直人亦於《日經亞洲》的訪問中表明，日方會加強反駁特區政府的論述，並保障在港銷售日本食物的業界利益。《日經亞洲》報道指，香港政府在日本排放核污水的事件中，態度比以往面對中日關係磨擦時有明顯轉變。報道以內地以往爆發反日浪潮為例，指香港未有牽涉其中，並保持中立及繼續與日本的經貿關係。報道又引述日本學者質疑，本港在《港區國安法》實施及修改選舉制度後，一國兩制正在削弱，令香港政府緊跟中央政府的立場，並列舉部分官員及立法會議員近日猛烈抨擊日本傾倒核污水的例子，稱香港在事件中展示「戰狼」一面，並引述日本駐香港總領事館副總領事中原直人指，特區政府於事件中連番強硬表態，只為贏得北京方面的印象分。
葉劉淑儀與日本駐港總領事總岡田健一會面後發聲明，敦促日本認真對待各方關切，立即停止強推核污水排海計劃。她強調，立法會議員及香港居民有權就事件表達嚴重關切，特區政府的立場理應獲得尊重，批評日本不僅不履行國際義務，還試圖將這問題與「一國兩制」 掛鈎，「妄議特區政府追隨中央政府做法，完全是強詞奪理，不可接受」。她敦促日本認真對待各方關切，立即停止強推核污水排海排劃。
李家超今早出席行政會議前再被問及如何應對日本排放核污水。他重申現時未有專家可保證排放核污水不會影響食物安全及健康，認為一旦進食受輻射污染的食物，對身體的危害可能要數年後才會知道，甚至影響下一代。他說，明白實施進口限制會影響餐飲業，但相信業界明白政府被迫作出決定，亦會明白保障市民對食物安全的信心非常重要，否則更會影響整個餐飲業。