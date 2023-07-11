明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國安處通緝｜英國更新對港旅遊建議提通緝海外人士　李家超：懸紅後確收到資料 (11:10)

本港警方國安處向8名身處海外的民主派人士發出通緝令，指他們干犯《港區國安法》。英國政府在當地時間周一更新香港旅遊建議，並提及國安處已向包括身在英國的外地人士發出通緝令及懸紅。特首李家超就稱，不便交代調查細節，但指警方於懸紅通緝後，確有收到一些資料。

英國政府涉及本港的旅遊建議中，進一步提醒國安法的域外效力，稱國安法不論國籍及居住地，一律適用所有人（applies to all individuals irrespective of nationality or residency），並指任何支持涉從事違反國安法行為人士者，同樣有可能面對國安法檢控。

英方以往曾於旅遊建議中稱，發表批評香港及中國當局的言論，「可能引起警方注意」。新版本旅遊建議則進一步指，發表類似言論「可能會被視為國安法下罪行，及導致在香港被檢控」。新版本又加入提醒，指個人及組織均有可能在國安法下面對檢控。

鄧炳強去信華爾街日報　斥許智峯為騙子

特首李家超今早出席行政會議前，被問及現時追緝8人的進度，他稱不會公開調查細節，但指警方有收到一些資料，會繼續擴闊情報網絡，重申會用盡所有方法追捕，又指若有資金援助及其他形式的協助都會被當局追究責任，國安處同時會追究受通緝者背後的支撐及控制力量。

另外，其中一名列入通緝名單的立法會前議員許智峯早前於《華爾街日報》發表文章，批評中共在其離港3年後，仍要將他噤聲。保安局長鄧炳強發信批評許智峯說謊，斥許屬「沒有誠信的騙子」，指許智峯鼓吹對中國共產黨及香港政府有敵意的行為，包括支持台獨、港獨及推翻政權。他強調，香港採取的法律行動基於證據，並非因任何人的背景或政治立場，執法單位會盡全力追緝。

相關字詞﹕編輯推介 港區國安法 英國 通緝令 許智峯 鄧炳強 李家超

上 / 下一篇新聞