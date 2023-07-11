國安處通緝｜英國更新對港旅遊建議提通緝海外人士　李家超：懸紅後確收到資料 (11:10)

英國政府涉及本港的旅遊建議中，進一步提醒國安法的域外效力，稱國安法不論國籍及居住地，一律適用所有人（applies to all individuals irrespective of nationality or residency），並指任何支持涉從事違反國安法行為人士者，同樣有可能面對國安法檢控。

英方以往曾於旅遊建議中稱，發表批評香港及中國當局的言論，「可能引起警方注意」。新版本旅遊建議則進一步指，發表類似言論「可能會被視為國安法下罪行，及導致在香港被檢控」。新版本又加入提醒，指個人及組織均有可能在國安法下面對檢控。

鄧炳強去信華爾街日報 斥許智峯為騙子

特首李家超今早出席行政會議前，被問及現時追緝8人的進度，他稱不會公開調查細節，但指警方有收到一些資料，會繼續擴闊情報網絡，重申會用盡所有方法追捕，又指若有資金援助及其他形式的協助都會被當局追究責任，國安處同時會追究受通緝者背後的支撐及控制力量。

另外，其中一名列入通緝名單的立法會前議員許智峯早前於《華爾街日報》發表文章，批評中共在其離港3年後，仍要將他噤聲。保安局長鄧炳強發信批評許智峯說謊，斥許屬「沒有誠信的騙子」，指許智峯鼓吹對中國共產黨及香港政府有敵意的行為，包括支持台獨、港獨及推翻政權。他強調，香港採取的法律行動基於證據，並非因任何人的背景或政治立場，執法單位會盡全力追緝。