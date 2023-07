國安處通緝｜英國更新對港旅遊建議提通緝海外人士　李家超：懸紅後確收到資料 (11:10)

英國政府涉及本港的旅遊建議中,進一步提醒國安法的域外效力,稱國安法不論國籍及居住地,一律適用所有人(applies to all individuals irrespective of nationality or residency),並指任何支持涉從事違反國安法行為人士者,同樣有可能面對國安法檢控。

英方以往曾於旅遊建議中稱,發表批評香港及中國當局的言論,「可能引起警方注意」。新版本旅遊建議則進一步指,發表類似言論「可能會被視為國安法下罪行,及導致在香港被檢控」。新版本又加入提醒,指個人及組織均有可能在國安法下面對檢控。

鄧炳強去信華爾街日報 斥許智峯為騙子

特首李家超今早出席行政會議前,被問及現時追緝8人的進度,他稱不會公開調查細節,但指警方有收到一些資料,會繼續擴闊情報網絡,重申會用盡所有方法追捕,又指若有資金援助及其他形式的協助都會被當局追究責任,國安處同時會追究受通緝者背後的支撐及控制力量。

另外,其中一名列入通緝名單的立法會前議員許智峯早前於《華爾街日報》發表文章,批評中共在其離港3年後,仍要將他噤聲。保安局長鄧炳強發信批評許智峯說謊,斥許屬「沒有誠信的騙子」,指許智峯鼓吹對中國共產黨及香港政府有敵意的行為,包括支持台獨、港獨及推翻政權。他強調,香港採取的法律行動基於證據,並非因任何人的背景或政治立場,執法單位會盡全力追緝。