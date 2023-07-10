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2023年7月10日星期一
古洞小巴失控撞樹 司機頭暈送院
(21:02)
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傍晚6時許，一輛605號綠色專線小巴駛至落馬洲古洞路麒麟村附近，突然失控撞向路邊大樹，一名女乘客報警，報稱司機昏迷被困，救護員到場後發現司機只是頭暈，他由救護車送往北區醫院治理。
相關字詞﹕
交通意外
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