初選案｜施德來稱參選為提升民協形象早料無勝算　指《基本法》賦權否決預算案 (19:15)

施德來作供表示，無論初選和正式立選，他都想代表民協參選，藉此增加知名度和改變民協形象，推動民生政策。施估計九龍東立法會議員譚文豪和胡志偉會競逐連任，參選該區的還有曾高票落選的譚得志和黃之鋒，施自知在九龍東勝算不高，亦不預期勝出，但初選參選人較正選少，可以宣傳他和政黨，未來下屆選舉部署。

陳官就質疑，按施德來所指，他其實毋須使用選舉語言。施認為選舉有助塑造政黨形象，他配合當時選舉處境，採取選舉語言和技巧，冀改善民協以往予人「騎牆」、「弱勢」的印象。施強調，民協服務民生的「內涵不變」，但立法會選舉要處理「闊」的層面，亦因此有形象工程。

談到施德來從信息群組收到的協調文件，上面列有「積極運用」否決權，施當時沒表明反對，他理解不一定要運用否決權，而且基本法賦予立法會權力，可以基於不同原因否決財政預算案，不論該些原因是否與預算案相關。陳官聞言指，是否包括不恰當的原因，舉例指有議員受賄否決財案。施回答指這情况已經違法。聆訊明（11日）續。