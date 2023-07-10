領補償後失申請公屋資格　九龍城寨居民質疑違憲申司法覆核 (19:06)

申請人許健華（譯音），現暫入住過渡房屋；建議答辯人香港房屋委員會。

申請書指殖民地政府於1987年宣布清拆九龍城寨，約3.3萬居受影響民，合資格者可獲公屋安置，或獲得比公平市值高三倍的補償金等。根據當時房屋署的政策，曾領取「以居屋售價為計算基礎的補償金」的前城寨業主或其配偶，不可申請公屋，原意是以補償金「買斷」受償人申請公屋的資格。

申請人現年74歲，1980年友人合買城寨一單位，受惠該政策共獲償了15萬元，他獲分7.5萬元。去年4月申請人失去花王工作，因無力交租，在深水埗露宿街頭，透過社區組織協會協助，並申請公屋及綜援。社工指他積蓄耗盡，沒有能力支持床位租金，12年前又與妻子離婚，雙腳開始退化，又患有腰骨痛及曾進行前列腺手術。惟今年4月房委會以申請人曾接受城寨的補償金，不符合申請公屋資格，拒絕其公屋申請。

申請人以有關政策違反《基本法》及《人權法》的保障人人平等權制，質疑有關政策及決定違憲，政策過於死板，不符合合理期望，要求法庭頒令撤銷相關政策及決定，要求房委會重新考慮其申請。