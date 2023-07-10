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航空運輸業輸入勞工計劃下周一起接受申請　可輸入地勤、小巴司機等 (18:17)

運輸業輸入勞工計劃下周一（17日）開始接受申請，將由跨部門聯絡小組審批，其中運輸及物流局常任秘書長負責航空業的審批決定，運輸署長則會作公共交通業的審批決定。運輸及物流局長林世雄說，審批需時一至兩個月，預料今年第四季運輸業輸入勞工可抵港工作。 

航空業界須於7月17日至30日期間，將申請表格連同所需文件交予機管局，審批程序由機管局收到申請起一個月內完成；公共小巴或公共巴士服務客運營業證持證人則須於7月17日至8月7日期間，向運輸署遞交填妥的申請表格及所需文件，審批程序需時一至兩個月。

航空業可輸入勞工的指定工種：

地勤人員

機坪服務員

機艙工作員

飛機維修技工/技術員

牽引車司機

倉務處理員/貨站服務員

機械/升降台操作員

客戶服務員

飛機拖車司機及維修員

航空業可輸入勞工的指定工種為人手短缺最為嚴重的地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、飛機維修技工/技術員、牽引車司機、倉務處理員/貨站服務員、機械/升降台操作員、客戶服務員、飛機拖車司機及維修員。申請人須為註冊商業實體，並持有機管局的合約、牌照、專營權或旅客處理許可證，並在香港國際機場經營業務。申請人每月須就每名輸入勞工向機管局繳交400元，機管局每年亦會撥出與僱主繳交總額相若的款項，撥款將全數用來資助負責機場營運的本地前線員工交通費。

公共交通服務可輸入勞工的指定工種：

公共小巴司機

客車行業司機

公共交通服務方面則可輸入公共小巴司機及客車行業司機。機管局將於7月12日為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節；運輸署亦將會在申請期內約見業界代表，解說計劃的申請手續和運作細節，並會設立查詢專線，為有意申請的人士提供一對一的協助。

相關字詞﹕編輯推介 外勞 輸入勞工 航空業 公共交通 巴士

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