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抑鬱聾啞漢出院一日後墮樓案　精神科醫生指院方自殺風險評估欠妥 (17:43)

患抑鬱症的58歲聾啞男子2020年4月入住葵涌醫院約兩星期，出院翌日墮樓身亡，死因研訊今（10日）續審。精神科專科醫生指，事後就事件發現「好明顯嘅問題」，包括護士評估事主自殺風險時，無記錄他的妻子已喪生，以及其經濟狀况，認為若考慮此兩項因素，事主的自殺風險便不是中度，應為高度。

事主鍾志強於4月21日入住葵涌醫院，5月6日出院，翌日在葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。

葵涌醫院副顧問醫生、事主主診醫生鄭美琪續作供。家屬代表大律師問到，院方該年3月引入視像探訪服務，有否想過安排傳譯員作視像傳譯，鄭回應當時措施剛推出數周，前線醫護未必知悉。家屬方再問，醫生大可使用工作電話安排視像通話，鄭指用紙筆已可與事主溝通，但承認未必是最理想方法。

手語傳譯員王金華供稱，2020年5月5日她接獲通知到葵涌醫院，她到達後先登記個人資料，並交工作證予護士核對，她填妥文件後才進入醫生房與病人會面。王稱事主3次向她説「我要返屋企」，又提及希望取回銀包、鑰匙和背囊，要煮飯給女兒吃。她不記得會面前的步驟需時多久，亦忘記鄭有否查詢病人的自殺意圖，以及當時事主有否談及欲自殺。

專家證人、精神科專家醫生曾淑鈞2021年就事件撰寫報告，她指事主女兒是唯一能提供事主入院前精神狀態的資訊的人，她理解因疫情難安排家屬探訪，然而職員「連問佢（女兒）電話嘅意欲都冇」。曾亦留意到鄭雖然5月5日評估事主病情穩定，惟事主翌日出院前鄭無再確認情况，僅有護士檢查，質疑「佢哋之前觀察咁飄忽」，可靠性存疑。

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