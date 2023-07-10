無業漢涉襲擊母親及追斬救護員　官接納受精神病影響判囚18個月 (16:59)

綜合庭上及張官引述的求情，被告王康發（現年41歲）中二畢業，自小有精神問題，影響求學和工作，亦在年輕時開始濫用咳藥水，有傷人和刑事恐嚇案底；被告在果欄工作，很晚才下班回家睡覺，案發當天他被家人吵醒，情緒變得激動，母親擔心他精神病發故召喚救護員到場，被告看到3名陌生男子在家中，情緒變得更激動，一時不能自制犯案，他現明白不能衝動和訴諸暴力，亦後悔傷害了母親，希望向她道歉。

庭上亦引述早前索取的精神科醫生報告顯示，被告現時的精神狀况穩定，毋須住院式治療，醫生建議他接受門診治療，監察其精神狀况和接受戒毒服務。辯方亦希望法庭另考慮他還押逾一年，並及時認罪。

張官判刑時指，被告使用武器襲擊人體脆弱的頭部，並襲擊醫護人員，案情嚴重，幸好被告母親的傷勢輕微，救護員亦成功制止被告再襲擊他人。張官接納被告受精神病影響犯案，兩項控罪分別以6個月及24個月為量刑起點，其中兩個月分期執行，連同認罪減刑後判囚18個月。