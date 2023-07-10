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前騎師江碧蕙涉營運保健中心時造假帳　被指訛稱向友人發佣金 (16:15)

香港首名華人女騎師江碧蕙擔任一間私營保健中心營運總監時，涉嫌偽造銷售紀錄和佣金收據，使一名友人「看來」轉介13名客戶予該中心，從而詐騙3770元代理佣金。她否認3項偽造帳目罪，今（10日）於東區裁判法院受審。該保健中心董事供稱，他與被告合作投資，最初想借用對方人脈招客，惟公司持續虧蝕，其後兩人商量解除合作，被告友人充當「和事佬」時自揭幫公司招客從不收取佣金，與江碧蕙的說法及公司帳目紀錄不符，揭發事件。

女被告江碧蕙（46歲）報稱為導師，案發時為加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）的營運總監。加心康董事林建明供稱，2018年他妻子與被告及被告的法籍丈夫合作投資，公司業務提供心血管檢測服務，股本10萬港元，被告夫婦出資3.4萬元，其餘由林妻子所出。

林續指，起初大家同意不支薪，但不久後被告丈夫辭去網球教練一職，要求公司為他支月薪5萬元。林形容對方為公司網站做法語翻譯，但實際「無咩嘢做、返幾個鐘下班」，而公司同意支薪安排，因「唔同意無得合作落去」；被告介紹一些名人來光顧，但都是免費體驗服務作宣傳，只有一名客戶花費近2萬元。

公司約一年後清盤，由於雙方有意繼續合作，林另成立「加心康」，邀請被告加入為營運總監，不支薪及不取佣金，僅領花紅，惟「從來無分過利潤，因為從來都無賺過錢。」雙方直至2020年4月決定解除合作，但就細節談判期間，被告友人蘇嘉玲致電林，自稱幫公司招客時從不收取佣金，冀林與被告「好嚟好去」。惟林發現公司帳目顯示一直有向蘇發放佣金，公司亦員工反映稱被告曾提出要為蘇追回佣金。

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