前騎師江碧蕙涉營運保健中心時造假帳　被指訛稱向友人發佣金 (16:15)

女被告江碧蕙（46歲）報稱為導師，案發時為加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）的營運總監。加心康董事林建明供稱，2018年他妻子與被告及被告的法籍丈夫合作投資，公司業務提供心血管檢測服務，股本10萬港元，被告夫婦出資3.4萬元，其餘由林妻子所出。

林續指，起初大家同意不支薪，但不久後被告丈夫辭去網球教練一職，要求公司為他支月薪5萬元。林形容對方為公司網站做法語翻譯，但實際「無咩嘢做、返幾個鐘下班」，而公司同意支薪安排，因「唔同意無得合作落去」；被告介紹一些名人來光顧，但都是免費體驗服務作宣傳，只有一名客戶花費近2萬元。

公司約一年後清盤，由於雙方有意繼續合作，林另成立「加心康」，邀請被告加入為營運總監，不支薪及不取佣金，僅領花紅，惟「從來無分過利潤，因為從來都無賺過錢。」雙方直至2020年4月決定解除合作，但就細節談判期間，被告友人蘇嘉玲致電林，自稱幫公司招客時從不收取佣金，冀林與被告「好嚟好去」。惟林發現公司帳目顯示一直有向蘇發放佣金，公司亦員工反映稱被告曾提出要為蘇追回佣金。