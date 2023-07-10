調查指三成受訪學生「狂打機」　學者：打機成癮與精神健康問題有關聯 (15:49)

調查於去年6月至12月期間舉行，6間小學和4間中學參與研究，合共訪間了2770名中小學生。結果發現，31.8%學生連續玩網絡遊戲達5小時或以上，個別嚴重個案更連續高達60小時；42%受訪學生表示曾連續觀看短片達5小時或以上，最嚴重者更連續高達90小時。而中小學生情况相若。

中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授楊雪指，過往不少研究指出網絡遊戲成癮與精神健康問題有正向關係。今次調查亦發現整體學生的情緒狀態平均偏差。有近五成受訪學生有中度至非常嚴重程度的抑鬱症狀；53%學生有中度至非常嚴重程度的焦慮症狀；62.8%學生承受中度至非常嚴重程度的壓力水平。

港專應用社會科學系謝家和指，暑期將至，學生或會有更多時間用於網絡遊戲上，建議家長與子女協商制定暑期生活作息表，以減少矛盾。他又指，醫務衞生局的「精神健康項目資助計劃」應考慮加強校本計劃的資助，以因應校情作出針對性的服務計劃。