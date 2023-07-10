議員促政府展開精神健康普查　培訓關愛隊助識別隱形患者 (14:01)

「A4聯盟」於6月9日至25日以網上問卷形式訪問412位市民，以世衛的五項身心健康指標（WHO-5）設立5條自我評估問題，結果發現市民的精神健康指數處於一般水平，近五成人的壓力來自身體健康情况及工作，其次為經濟壓力。調查亦發現，較多受訪者傾向接受非藥物治療，如藝術和音樂治療，亦有六成受訪者認為精神健康需要人士在尋求幫助時會擔心旁人歧視。

照顧者陳先生的妻子患有思覺失調逾10年，病發時會出現幻聽和幻覺，甚至有攻擊行為，他指照顧妻子期間亦患上抑鬱症，曾萌自殺念頭，「唔知去邊求助」。他說曾多次向政府反映情况，但指政府「有聽無答」，期望政府於社區精神健康調撥更多資源，並將照顧者支援恆常化。

「A4聯盟」建議政府應善用地區資源，包括資助關愛隊接受精神健康急救培訓，協助於社區找出有精神健康需要的人士。立法會議員楊永杰指，關愛隊角色只協助作初步篩選，認為相關培訓並不複雜。同時，聯盟建議將精神健康評估先導計劃拓展至十八地區康健中心及康健站，並增設具精神科資格的「臨床社工」和輔導員。

現時精神病患者注射「長效針劑」的費用高昂，每月一次的針劑成本約為5000元，聯盟建議將「長效針劑」納入資助或半資助範圍，同時放寬照顧者申請政府津貼的門檻，並將有關津貼恆常化。