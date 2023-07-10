初選案｜施德來自辯談地區工作稱重視民生　指民協支持落實一國兩制 (13:47)

施德來於2005年大學畢業後加入民協，因本案於2021年被捕後，他接連辭去民協主席和區議員職務，現為九龍城劏房家庭社工。施表示民協有三點宗旨和信念，包括擁護中國主權和落實「一國兩制」、促進民主和改善民生，以及透過社會資源再分配，改善基層生活。

施德來分別於2015年及2019年當選黃大仙區議員，他稱視區議員為市民和政府之間的橋樑，如果政府做得好，他會寫信嘉許部門。辯方此時呈上施於2018年向警方撰寫的嘉許信，他稱區內居民曾反映毒品問題，他向警民關係科報告後，警方就採取行動，所以要感謝警方。

根據辯方文件，施德來曾於2017年向前特首林鄭月娥遞信，另於2020年就黃大仙美東邨重建戶的經濟補貼致函特首辦。施表示，一直與林太就美東邨重建計劃保持溝通，冀改善居民生活。法官李運騰聽畢質疑，法庭知悉施是盡責的區議員，「但並非你做過的所有事情，都在審訊中幫到你」。

談及反修例運動，施德來指民協在社運衝突尚未劇烈之前，曾參與聯署冀雙方冷靜；他不知道於2020年和政府理性討論是否可行，「但我盡力去做」。根據2020年3月的會議記錄，民協內部談及民生優先政策和重啟初選討論。施在庭上強調，是指將民生議題放入九龍東初選討論之中，當時九東協調會議出席者尚未就初選機制達成共識。