男子認理大外暴動求情稱家庭背景複雜　官：背景坎坷不等於必定犯法 (13:14)

2019年11月18日理大衝突期間，示威者發起「圍魏救趙」行動，共213人於油麻被捕，全被控暴動罪並分成17案審訊。其中一案控告8名男女，當中6人承認暴動罪，還押至今（10日）於區院求情。辯方求情指第十六被告兒時遭父親遺棄，母親後來過世，但他仍自力更生。法官謝沈智慧同意被告背景坎坷，「但係有啲人會自強，唔等於個個都會犯法」。案件押後7月28日判刑，其間6人續還押。
6名認罪被告依次為羅凱欣（現23歲，下同）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（38歲）、黃浩軒（27歲）、王子豪（31歲）。
辯方求情指，黃浩軒兒時因遭父親遺棄、母親吸毒，曾入住兒童之家，直至11歲與母親團聚，惟母親過世，他最終再入住兒童院舍，離開院舍後努力自給自足，一度對人生迷失，幸在本案後接觸宗教，在教會工作及做義工，令他明白他能貢獻社會，不應自怨自艾；黃有兩項非禮定罪紀錄，源於在兒童之家一時好奇、缺乏管教下犯案，判處感化令，辯方強調他當時年僅15歲，望法庭視他為無案底。
謝官則提到新聞報道政府昨頒獎予一名遭父遺棄、母在內地工作的年輕人，他生活貧苦，每月只有2000元生活費，反映即使背景堪坷，亦不代表必然會犯法。
辯方續為其他被告求情，其中羅凱欣熱心公益，候審時到澳洲當交換生時服務當地的無家者，亦目擊當地的「Black Lives Matter」運動，「先知道咩叫和平參與示威」，她其後亦回港面對案件及繼續做義工；多名被告身上無任何可攻擊他人或摧毁財產的裝備，無證據顯示被告有領導或煽動角色，僅憑藉在場參與暴動，參與程度微。