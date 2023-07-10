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2023年7月10日星期一
新咖啡灣男子遇溺 昏迷送院
(13:08)
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上午10時許，屯門新咖啡灣泳灘一名男子游泳期間懷疑遇溺，在海中浮沉，相鄰的黃金泳灘救生員發現後報警，並救起遇溺男子，經救生員施救後，70歲姓趙事主昏迷，由救護車送往屯門醫院。
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