食環諮詢委員會主席：IAEA對日方排核污水評估簡陋　料本港將有措施應對籲勿擔心 (13:36)

梁美儀解釋，報告中只有簡單實驗，例如僅把已稀釋的污水放進其中4種已成年的生物樣本中，沒有考慮魚苗、魚卵、浮游動植物之類生物的實驗結果，存在不確定性。梁美儀又指，IAEA預計排放將歷年30至40年，但只用簡單數學模型推算，指污染物有機會隨結合懸浮粒子進入海底泥，同時卻不清楚海底泥什麽時候會達最高濃度和平衡點。

梁續指，報告稱「排出的（帶輻射性元素物質）濃度已稀釋」有誤導成份，指稀釋不代表降解或移除，並非解決問題的方案。報告同時清楚污水內含有氚（H3） 和其他帶輻射性元素物質，包括碘-129和碳-14等，但處理系統不能移除氚以外的所有污染物，擔心若排出量超過環境的承載能力，生態系統便會失衡，更可能引起某些生物亞致死（sublethal effect）的不良反應。

梁美儀表示，若排出的污水包含其他濃度較高的污染物，生物積聚的污染物會隨食物鏈遞增，食物鏈較高層的動物所吸入的高劑量可能會引致病變，而濾食性生物（例如貝類）會吸收較高劑量，增加食安風險。

梁認為，本港市民毋須太擔心，指2011年3月的污染高峰期時，政府亦能妥善把關，並因應輻射水平降低才續步放寬。他透露政府將提升監控措施，同時成立包括衛生署、漁護署和環保署等組成的跨部門小組應對，研究不同方案，以及業界的需求和困難，希望能平衡各方需要，預料政府會在未來一兩個星期交代監控方向和政策。