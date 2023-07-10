立法會秘書長陳維安明年退休　立法會將公開及內部招聘料需時約一年 (12:19)

身兼立法會行政管理委員會主席的立法會主席梁君彥今日（10日）公布陳維安明年退休的決定，並將展開招聘程序，料為期10個月至一年。梁君彥指，繼任人必須「有心，有魄力」、熟悉行政及立法機關運作、具專業及卓越領導才能。至於會否要求新任秘書長不可持有外國護照，梁君彥則稱「無咁嘅要求」。

梁君彥又讚揚擔任秘書長11年的陳維安於上屆立法會逆境時堅守崗位、克盡己任，同時積極推動議會現代化，採用電子化服務，協助提升議會透明度。陳維安則形容，為立法會服務屬大莫大榮幸，感謝梁君彥及立法會前主席曾鈺成的支持，他同樣指過往曾遇上前所未有的挑戰，慶幸獲立法會秘書處整個團隊合作，並一一解決問題。他稱未來一年將與團隊緊守崗位，指目前立法會仍有不少工作，包括擴建立法會大樓擴建，亦要進一步推動議會善用科技。

陳維安曾任教育局副局長，2012年起出任立法會秘書長。2016年立法會議員宣誓就任時，負責監誓的陳維安曾拒絕接納部分議員宣誓。2019年反對修訂逃犯條例爭議期間，條例草案的法案委員會「鬧雙胞」，民主派及建制派爭議主持委員會的資格，秘書處則決定以「傳閱」方式通過內會指引，決定由議員石禮謙主持委員會，引起民主派不滿，並向陳發律師信。陳維安當時強調，秘書處政治中立，指有議員的批評近乎滋擾及欺凌。