明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

立法會秘書長陳維安明年退休　立法會將公開及內部招聘料需時約一年 (12:19)

立法會秘書長陳維安明年8月退休。立法會將展開公開及內部招聘程序，並會招標覓人力資源顧問公司協助。

身兼立法會行政管理委員會主席的立法會主席梁君彥今日（10日）公布陳維安明年退休的決定，並將展開招聘程序，料為期10個月至一年。梁君彥指，繼任人必須「有心，有魄力」、熟悉行政及立法機關運作、具專業及卓越領導才能。至於會否要求新任秘書長不可持有外國護照，梁君彥則稱「無咁嘅要求」。

梁君彥又讚揚擔任秘書長11年的陳維安於上屆立法會逆境時堅守崗位、克盡己任，同時積極推動議會現代化，採用電子化服務，協助提升議會透明度。陳維安則形容，為立法會服務屬大莫大榮幸，感謝梁君彥及立法會前主席曾鈺成的支持，他同樣指過往曾遇上前所未有的挑戰，慶幸獲立法會秘書處整個團隊合作，並一一解決問題。他稱未來一年將與團隊緊守崗位，指目前立法會仍有不少工作，包括擴建立法會大樓擴建，亦要進一步推動議會善用科技。

陳維安曾任教育局副局長，2012年起出任立法會秘書長。2016年立法會議員宣誓就任時，負責監誓的陳維安曾拒絕接納部分議員宣誓。2019年反對修訂逃犯條例爭議期間，條例草案的法案委員會「鬧雙胞」，民主派及建制派爭議主持委員會的資格，秘書處則決定以「傳閱」方式通過內會指引，決定由議員石禮謙主持委員會，引起民主派不滿，並向陳發律師信。陳維安當時強調，秘書處政治中立，指有議員的批評近乎滋擾及欺凌。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 陳維安 梁君彥

上 / 下一篇新聞